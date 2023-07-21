Kadir Şeker artık özgür

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Konya Selçuklu’da 5 Şubat 2020’de Özgür Duran (32) sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) döverken, Kadir Şeker (22) olaya müdahale etmek istedi. Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak öldürdü.

TORBA YASADAN YARARLANDI

Tutuklanan Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun ‘haksız tahrik’ nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza önce 15 yıla, ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirildi. Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip dosyayı yerel mahkemeye gönderme kararı aldı. Bu kararın ardından Şeker, 5 Temmuz 2022’de 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Şeker’in tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Bunun üzerine avukatları, tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. Mahkeme de itirazı kabul edip 7 Temmuz 2022’de Şeker’in tahliyesine karar verdi. Yargıtay’ın cezayı onama kararı sonrası Kadir Şeker, 1 Haziran 2023 tarihinde evinde gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, 8 Haziran 2023 günü açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz’a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi. Şeker, 15 Temmuz günü TBMM’de kabul edilen torba yasa içindeki ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı’ hakkındaki kanuna eklenen geçici madde kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek.

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5 YIL VE ALTINI KAPSIYOR

Kadir Şeker’in avukatı Mustafa Aladağ, “Bu bir nevi infaz affı. Bu kanunda da COVID-19 izni nedeniyle açık cezaevinde kalan hükümlülerimiz izinli. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlardan, açık cezaevinde kalan süreleri 5 yıl ve aşağısı olanlar artık açık cezaevine dönmeyecekler. Bunların tamamı denetimli serbestlikle ayrılacak. Dolayısıyla Kadir de açık cezaevinde kalmayacak” dedi.