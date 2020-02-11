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Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Kadir Ören cinayetinde karar verildi: 15 yıl hapis!

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Kadir Ören cinayetinde karar verildi: 15 yıl hapis!

Güngören'de kocası Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Ören'in 15 yıl hapsine hükmetti.

İstanbul Güngören’de yaşayan Hülya Ören (43), geçen yıl evlendiği Kadir Ören’i (36), cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 Ağustos’ta öldürmüştü.

Hülya Ören'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Ören'in 15 yıl hapsine hükmetti.

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