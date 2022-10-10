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Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşıma 3 ay 22 gün hapis

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#İstanbul#Kadir Gecesi#Sosyal Medya
Kadir Gecesini aşağılayıcı paylaşıma 3 ay 22 gün hapis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 13:20

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından alkollü içki içerek çektiği fotoğrafı 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin' yazarak paylaşan Onur T. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Sanık Onur T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve sanığın arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı 'Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin' şeklinde yazı yazarak sosyal medya hesabından 27 Nisan 2022’de paylaştı. Paylaşım sonrasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Sanık Onur T. hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi basit yargılama usulüyle duruşma açmadan, dosya üzerinden yargılama yaptı.

Mahkeme kararında sanık Onur T.'nin savunmasında suça konu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, aşağılama amacının olmadığı, olayların bu aşamaya gelmesinden üzgün ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

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Kararda Sanık Onur T.'nin 'Kadir Gecesi özel, rabbim kabul etsin' içeriğindeki paylaşımın İslam dininde kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu, sanığın fiilinin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu belirtildi.

Sanık Onur T. hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme sanığın sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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#İstanbul#Kadir Gecesi#Sosyal Medya

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