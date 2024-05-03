Kadınların yüzde 60’ı sağlık kontrolüne gitmiyor

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Doktor Takvimi adlı platform bu konuda yaptığı araştırmada yaşları 18 ile 54 arasında 1235 kadınla görüştü. Araştırma sonuçlarına göre kadınların yüzde 69’u HPV aşısının işlevini yanlış biliyor, yüzde 44’ü ise neyi önlediğini dahi bilmiyor.

Araştırmaya katılanların sadece yüzde 40’ı düzenli sağlık kontrolüne gittiğini söylüyor. Geriye kalan yüzde 60 ise şikâyetleri olunca doktora başvuruyor. Araştırma kapsamında kadınlara yöneltilen “Kadın sağlığı denildiğinde aklına neler geliyor?” sorusunun cevabına göre kadın sağlığıyla en fazla ilişkilendirilen çağrışımların başında yüzde 20 ile jinekolojik hastalıklar geliyor. Onu yüzde 18 ile meme kanseri, yüzde 14 ile regl, yüzde 11 ile rahim ağzı kanseri takip ederken ruh sağlığı yüzde 1, kemik erimesi yüzde 2, beden sağlığı yüzde 2 oranlarıyla listenin en alt sıralarında yer alıyor.