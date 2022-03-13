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Kadınların barış gücü

#Emine Erdoğan#Barış#ANTALYA
Kadınların barış gücü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ADF’de ‘Yumuşak Güç Yoluyla Dayanışmayı Güçlendirmek ve Barışı Teşvik Etmek’ başlıklı panelde konuştu.

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Panelde, Emine Erdoğan’ın yanı sıra Crans Montana Forumu İcra Başkanı ve Kurucusu Jean-Paul Carteron, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, Afrika Birliği Komisyonu Başkanının Kadın, Barış ve Güvenlik Özel Temsilcisi Bineta Diop, suikasta kurban giden Haiti Eski Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin eşi Martine Moise birer konuşma yaptı.

‘SESİMİZ GÜR ÇIKMALI’

Kadın ve çocukların savaşlardan orantısız bir şekilde etkilendiğini ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararının kabulünün üzerinden 22 yıl geçtiğini dile getiren Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Bu karar kadınların barış ve arabuluculuk süreçlerine dahil edilmesinin önemini ortaya koyuyor. Nitekim araştırmalar 1992-2009 yılları arasında müzakerecilerin yalnızca yüzde 13’ünün, arabulucuların yüzde 6’sının kadınlardan oluştuğunu gösteriyor. Halbuki kadınların arabuluculuk süreçlerinde farklı gruplarda çalışmaya ve işbirliğine daha yatkın olduğu biliniyor. Kadınlar barış süreçlerinde sosyal meselelere daha fazla odaklanarak başarı şansını arttırıyor. O nedenle kadınların ve gençlerin seslerinin gür çıkması çok önemli.”

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#Emine Erdoğan#Barış#ANTALYA

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