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Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kadınlardan eylem: ‘Hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi uygulansın’

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Kadınlardan eylem: ‘Hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi uygulansın’
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İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili tartışmalara karşı kadınlar, “Haklarımızdan vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” çağrısıyla dün akşam 19.00’da birçok ilde alanlara çıktı.

Ankara’daki eylemin adresi Çankaya’daki Sakarya Caddesi oldu. Kadınlar adına açıklamayı okuyan Tülay Devrim Kılınç, kadın cinayetlerine kurban giden kadınların isimlerinin akıllarda olduğunu vurgulayarak, “Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, hayatta olabilirlerdi. İşte bu yüzden hayatlarımız için İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyoruz” dedi. İstanbul’da Kadıköy’de toplanan kadınlar da “İstanbul Sözleşmesi’ni uygula” yazan maskeler taktı, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dövizleri taşıdı. İzmir Alsancak’ta ise ÖSYM önünde toplanan ve yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti.

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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