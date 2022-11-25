Kadınlara öz savunma dersi

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Vakfın kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürüttüğü ücretsiz Öz Savunma Programı’nı desteklemeyi amaçlayan “Dünyanın En Ağır Forması - Mor Forma” kampanyası kapsamında oluşturulan fon, kadınların finansal olarak güçlendirilmesi çalışmaları için kullanılacak. Üzerinde 15 farklı dilde kadına şiddete hayır yazılı mor formaların satışı 2022-2023 futbol sezonunda da devam edecek. Vakıf, bugüne kadar İstanbul, Samsun ve Kocaeli’nde toplam 400 kadın için ücretsiz öz savunma dersleri düzenledi. Zeycan Yıldırım, “Ben de iki kez cinsel şiddetle yüz yüze geldim ve kimseye anlatamadım. Kadına şiddete karşı farkındalığın artırılması için spor kulüpleri aracılığıyla daha fazla insana erişmeyi hedefliyoruz” dedi.