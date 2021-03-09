Kadınlar Günü'nde mesaj attı ortalık karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Twitter hesabından; “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan’ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” mesajını paylaştı. Mesaja İYİ Parti’den sert tepkiler gelirken, İmamoğlu ve Buldan dün birlikte fidan dikti.

BULDAN: EN GÜZEL CEVAP

İBB’nin Büyükçekmece’deki hatıra ormanı açılışına katılan Buldan, İmamoğlu’nun mesajına gelen tepkiler sorulduğunda, “Eleştiri yapanlara en güzel cevabımız tekrar bir araya gelmemiz oldu. Türkiye’nin bu tür manzaralara ihtiyacı var” dedi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Kimin ne konuştuğunun bir önemi yok. Biz milletimiz için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

HOŞ GELDİ, SEFA GELDİ

Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya adına ağaç diken İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Buldan’ın etkinliğe katılması konusunda, “Ne güzel, hoş geldi sefa geldi” dedi. Bunun siyasi ittifak anlamına gelip gelmediği sorulunca İmamoğlu “Hiç öyle bir şey yok. Biz nasıl İstanbul ittifakı dedik, Türkiye ittifakı. Memleketin, herkesin içinde olduğu bir ittifak. Şimdi ne yaptık? Kendi adımıza, emekçi kadınlar adına ağacımızı diktik. Diğer şahsiyetler kendi isimlerine ağaç dikiyorlar. Burada kıymetli hanımefendi Meral Akşener ablamız için ağacımızı diktik. Ayırmıyoruz” diye yanıt verdi.

KİMSE BİR ŞEY ARAMASIN

İmamoğlu tepki çeken mesajı için de “Tümüyle iyi duygularla yazılmıştır. Sağında, solunda, arkasında, önünde hiç kimse bir şey aramasın. Biz bu memleketteki tüm kötülükleri defetmek istiyoruz. Bölüp parçalamayı, ayrıştırmayı hedef edinen hangi dil varsa uzak olsun istiyoruz” dedi.

AKŞENER'İN YORUMU: ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU BEĞENMEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün esnaf ziyaretleri yaptığı Ankara Sincan’da soruları yanıtladı. İmamoğlu’nun paylaştığı mesaj ve Ağıralioğlu’nun tepkisi sorulan Akşener, şunları söyledi:









“Türkiye’de biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye’nin ilk örneği kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu’nun tweet’i hem Yavuz Ağıralioğlu’nun tutumu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan yani hürriyetçilik ilkesi çerçevesi içinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu’nun attığı tweet’i bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular. Dolayısıyla ben de saygı duyuyorum.”

AĞIRALİOĞLU'NDAN TEPKİ

Millet ittifakının CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart mesajı tartışma yaratırken ilk tepki fezlekeler konusundaki “Evet” oyu vereceği yönündeki çıkışıyla gündeme gelen İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’ndan geldi.



Ağıralioğlu, şu mesajları paylaştı: “Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum. Öcalan’a mektup yazdırılmasının milli iradeyi ne istikamette kamçıladığını ve ikinci seçimin sonuçlarına ne yönde tesir ettiğini hiç kimse unutmamalı. En başta da Ekrem Bey. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

İYİ PARTİ: SİYASİ MÜHENDİSLİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun mesajına İYİ Parti’den gelen diğer tepkiler şöyle:

* İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Bizim bir Türkiye vizyonumuz var. Dışımızdaki hiçbir siyasi mühendislikle ilgilenmeyiz. Türkiye’yi kendimiz yönetelim istiyoruz. Bütün enerjimizi bu çizgide milletimizle bütünleşme gayretine harcıyoruz.

* İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener söz konusu olduğunda; mesaj kaygınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Hassasiyeti ve duruşu net olan Meral Akşener ve İYİ Parti siyasetinize kalkan değil ateşten gömlektir.

* İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: Sayın Genel Başkanımızın isminin, terörle arasına mesafe koymamış bir partinin temsilcisiyle, aynı paylaşımda anılmasını kabul etmiyoruz.

* İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır: Şehitlerimizin anneleri, eşleri başta olmak üzere tüm kadınlarımızın ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kadınlar gününü kutluyorum.

* İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli: Hesaplı mesajların nereden geleceğini bilemez olduk. Allah şaşırtmasın kimseyi.

* İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun: Sayın Genel Başkanımızın isminin, hiçbir koşulda bir arada olamayacağımız kişi ve yapılarla birlikte geçirilmesini şiddetle reddediyoruz.