Kadınlar Günü canileri

Haberin Devamı

DURAKTA KATLEDİLDİ

Batman’da Murat Atılgan (38), dün sabah evinden çıkan boşanma aşamasındaki eşi Tuba Atılgan’ı (33) takibe başladı. Murat Atılgan, otobüs durağında beklediği sırada eşine tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi’ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

TÜLAY DA EŞ KURBANI

İstanbul Pendik’te 6 katlı binanın 5. katındaki dairede oturan, 2 yıllık evli Murat Yaşar (35) ile Tülay Erşahin Yaşar (30) arasında dün tartışma çıktı. Murat Yaşar, eşini bıçakladıktan sonra pencereden atladı. Sağlık ekipleri Tülay Erşahin Yaşar ile pencereden atlayan Murat Yaşar’ın öldüğünü belirledi.





Haberin Devamı

İncelemelerde Murat Yaşar’ın da vücudunda bıçak kesiklerinin olduğu tespit edildi. Öte yandan Tülay Erşahin Yaşar’ın ailesini bir gün önce deprem bölgesi Adıyaman’dan alarak İzmir’e götürdüğü, ardından İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ







İstanbul Üsküdar’da yaşayan turizmci Miray Atmaca(27), ve Mevlüt İçin (27) bundan üç yıl önce tatil yaptıkları Antalya’da tanışmıştı. Miray Atmaca İstanbul’da, Mevlüt İçin ise İzmir’de yaşıyordu. Atmaca ve İçin, bu tanışmanın ardından arkadaşlıklarını ilerleterek sevgili oldu. İlişkileri iyi bir şekilde ilerlerken bir yıl önce aralarında sorunlar yaşanmaya başladı. Bu sorunlar tartışma ve kavgaya dönüşünce Miray Atmaca ayrılmaya karar verdi.

AYRILIĞI KABULLENEMEDİ

Bu ayrılık kararını kabullenemeyen Mevlüt İçin, Miray Atmaca’yı rahatsız etmeye başladı. Geçen yıl aralık ayı başında Miray Atmaca, mahkemeden 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak geçen salı günü akşam saatlerinde Acıbadem’deki evine girdiği sırada arkadan gelen Mevlüt İçin, Miray Atmaca’yı başından vurarak öldürdü. Mevlüt İçin daha sonra aynı silahı kafasına dayayarak intihar etti. Mevlüt İçin’in, 3 gün önce babasına ait tabancayı gizlice alarak ‘arkadaşımla buluşacağım’ diyerek İzmir’den İstanbul’a geldiği belirlendi.

Haberin Devamı

‘TAKINTI’ DEHŞETİ

İstanbul Küçükçekmece’de, Muhammet Can Kardan ve Yağmur T. (21) 3 ay önce tanıştı. Muhammet Can Kardan, Yağmur T.’ye kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Yağmur T., Muhammet Can Kardan’ın uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi ve bu teklifi kabul etmedi. Kardan ise ısrarını sürdürdü. Sonu gelmeyen ısrarlar üzerine Yağmur T., polise giderek şikayetçi oldu. Yağmur T., yolda yürüdüğü sırada bir anda karşısına Muhammet Can Kardan çıktı. Kardan, evlilik teklifini tekrar söyledi. Yağmur T.’den olumsuz yanıt alınca yanında taşıdığı tabancayı çıkardı.





CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Muhammet Can Kardan, Yağmur T.’nin başına dayadığı tabancanın tetiğine bastı ancak silah tutukluk yaptı ve ateş almadı. Bunun üzerine yanında taşıdığı kezzabı Yağmur T.’nin yüzüne attı. Yağmur T. acı içinde yere yığılırken Muhammet Can Kardan kaçtı. Düzenlenen operasyonla yakalanan Muhammet Can Kardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yüzünde ve vücudunda kimyasal yanık oluşan Yağmur T.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.