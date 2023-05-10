Kadına şiddeti çevredekiler affetmedi

Haberin Devamı

İzmir Konak’a bağlı Alsancak semtinde önceki gece eski sevgilisi A.E. ile sokakta karşılaşan A.Ş. arasında tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, A.E. kendisi ile gelmek istemeyen A.Ş.’yi tekme tokat ve yumrukla darp etti. Vücuduna aldığı darbelerle yere düşen kadın, A.E.’nin tekmeleriyle yaralandı. Olay sonrası kaçan A.E., çevredekiler tarafından yakalanarak darp edildi.

Olay sonrası A.E. polis merkezine götürüldü. Yaralanan kadın ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası A.Ş.’nin şikâyetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.