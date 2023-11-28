×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kadına şiddete göz yummuyor

Güncelleme Tarihi:

#Atakum#Cemil Deveci#Kadın Danışma Merkezi
Kadına şiddete göz yummuyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 07:00

Samsun’da ‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği’ şartını imzalayan ilk belediye olan Atakum Belediyesi, ‘Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz’ projesi kapsamında Eşitlik Eylem Planı’nı adım adım uyguluyor.

Haberin Devamı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ‘Yerel Yönetimlerde Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ne imza attı. Deveci belgeyi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi çalışanları, gönüllüleri ve dernek başkanlarıyla beraber imzaladı. Kadınlara haklarına sahip çıkma çağrısında bulunan Deveci, “Dünyanın merkezinde kadın var. Biz bunu henüz daha fark etmedik. Pek çok alanda kadınlar da fark etmedi. Kadınların biraz daha öne çıkması gerekiyor. Türk kadını bunu hak ediyor” dedi. Belediye ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Sendika Sözleşmesi’ de imzalamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atakum#Cemil Deveci#Kadın Danışma Merkezi

BAKMADAN GEÇME!