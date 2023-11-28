Kadına şiddete göz yummuyor

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Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ‘Yerel Yönetimlerde Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’ne imza attı. Deveci belgeyi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi çalışanları, gönüllüleri ve dernek başkanlarıyla beraber imzaladı. Kadınlara haklarına sahip çıkma çağrısında bulunan Deveci, “Dünyanın merkezinde kadın var. Biz bunu henüz daha fark etmedik. Pek çok alanda kadınlar da fark etmedi. Kadınların biraz daha öne çıkması gerekiyor. Türk kadını bunu hak ediyor” dedi. Belediye ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Sendika Sözleşmesi’ de imzalamıştı.