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Kadın kuaförü, çırağına cinsel istismardan tutuklandı

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#Zonguldak#İstismar#Kuaför
Kadın kuaförü, çırağına cinsel istismardan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 21:51

Zonguldak'ta kadın kuaförü Hasan E. (45), yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. Hasan E. ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

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Kadın kuaföründe çırak olarak çalışan kız çocuğu, işletmenin sahibi Hasan E.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve kendisini zorlayan mesajlar attığını ailesine anlattı. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu. Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinde ‘ustası’ Hasan E.’nin kendisine dokunduğunu ve öptüğünü, iş yerinde sıkıştırarak cinsel taleplerde bulunduğunu anlattı.

İFTİRA ATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Savcı talimatıyla gözaltına alınan Hasan E., ifadesinde kendisine iftira atıldığını öne sürerek suçlamayı reddetti. Kuaför Hasan E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Ara eleman ihtiyacını gidermek için faaliyet gösteren Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi'nin, yaşanan bu olay nedeniyle Hasan E.’nin yanında beceri eğitimi alan diğer 2 çıraklık öğrencisinin de iş yeriyle olan sözleşmesini tek taraflı feshettiği öğrenildi. 

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#Zonguldak#İstismar#Kuaför

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