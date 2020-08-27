'Kadın cinayetlerine emsal cezalar verin’
Eşinden boşandıktan sonra kızıyla birlikte Antalya’dan İstanbul’a taşınan Tuğba Anlak (30), geçen yıl 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Murat Uslu (35) tarafından başından vuruldu.
27 gün sonra ölen Tuğba Anlak’ın kızına bakan ablası İlknur Gültekin kız kardeşinin ölüm yıldönümünde şunları söyledi: “Yeğenim Aymira çok zor zamanlardan geçti. Bu çocuk her gün annesini istiyor. O katil sadece kardeşimi değil kızının da hayatını bitirdi. Çocuk her gözünü kapattığında aklına o sahne geliyor. Bir gecede kanun çıkartabiliyorsunuz. Niye kadın cinayetlerine daha ağır bir ceza için kanun çıkarmıyorsunuz? Kadın cinayetlerine emsal cezalar verin ki kimse cesaret edemesin” dedi.
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