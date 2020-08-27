27 gün sonra ölen Tuğba Anlak’ın kızına bakan ablası İlknur Gültekin kız kardeşinin ölüm yıldönümünde şunları söyledi: “Yeğenim Aymira çok zor zamanlardan geçti. Bu çocuk her gün annesini istiyor. O katil sadece kardeşimi değil kızının da hayatını bitirdi. Çocuk her gözünü kapattığında aklına o sahne geliyor. Bir gecede kanun çıkartabiliyorsunuz. Niye kadın cinayetlerine daha ağır bir ceza için kanun çıkarmıyorsunuz? Kadın cinayetlerine emsal cezalar verin ki kimse cesaret edemesin” dedi.