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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

'Kadın cinayetlerine emsal cezalar verin’

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
'Kadın cinayetlerine emsal cezalar verin’
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Eşinden boşandıktan sonra kızıyla birlikte Antalya’dan İstanbul’a taşınan Tuğba Anlak (30), geçen yıl 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Murat Uslu (35) tarafından başından vuruldu.

27 gün sonra ölen Tuğba Anlak’ın kızına bakan ablası İlknur Gültekin kız kardeşinin ölüm yıldönümünde şunları söyledi: “Yeğenim Aymira çok zor zamanlardan geçti. Bu çocuk her gün annesini istiyor. O katil sadece kardeşimi değil kızının da hayatını bitirdi. Çocuk her gözünü kapattığında aklına o sahne geliyor. Bir gecede kanun çıkartabiliyorsunuz. Niye kadın cinayetlerine daha ağır bir ceza için kanun çıkarmıyorsunuz? Kadın cinayetlerine emsal cezalar verin ki kimse cesaret edemesin” dedi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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