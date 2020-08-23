‘Kadın cinayetleri terör eylemi’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te Batal Höyük Sosyal Tesisleri’nde düzenlen İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gaziantep’te bir apartmanın 4’üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüne ilişkin soru üzerine Gül, olayın herkesin yüreğini parçalayan bir hadise olduğunu söyledi.

ASLOLAN KADININ ONURU

Aileyi ziyaret ederek taziyelerini ilettiklerini anımsatan Gül, şöyle konuştu: “Hepimizin ortak acısı, ortak taziyemiz, ortak cenazemiz. Kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet hepimiz için yaralayıcı ortak bir acıdır. Bir baba olarak, bir vatandaş ve eş olarak şunu söylemek isterim ki kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekûn şekilde mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi yaparken siyasi aidiyetten, mevki, makamdan, mensubiyetten öte bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Aslolan kadının onurudur, insan onurudur, insan haysiyetidir. İnsan ve kadın onuru her şeyin üstündedir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek bir süreçtir, hiçbir şekilde tedbirsiz, özensiz davranılacak bir konu değildir.”