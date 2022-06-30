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Kadın cinayetini önlemek isterken, eşinin gözleri önünde can verdi

#Adana#Cinayet#Polis
Kadın cinayetini önlemek isterken, eşinin gözleri önünde can verdi

Adana'da Tolga Kılıç (33), aynı fabrikada çalıştığı Cansu Y.'yi ayrılma aşamasındaki eşi Durmuş Y.'nin saldırısından korumak istediği sırada eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Saldırıda Cansu Y. yara almazken, katil zanlısı Durmuş Y. ise olayın ardından polise teslim oldu.

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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesinde yer alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Y., iddiaya göre ayrılma aşamasındaki eşi Cansu Y.'yi öldürmek için çalıştığı fabrikayı bastı. Durmuş Y., elindeki bıçakla fabrika içinde bağırıp, eşini aradığı sırada Cansu Y.'nin mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya, şüpheliyi engellemek istedi. Durmuş Y., karısını öldürmek için geldiği fabrikada kadına şiddeti önlemek isteyen Tolga Kılıç'ı, beraber çalıştığı eşi Makbule Kılıç'ın gözleri önünde karnından bıçakladı. Veli Kaya'yı boynundan hafif şekilde yaralayan şüpheli, otomobili ile olay yerinden kaçtı. Olay sırasında fabrika içinde saklanan Cansu Y.'nin telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basması ve çevredekilerin de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli Durmuş Y., olayından ardından polise teslim olurken, Tolga Kılıç ve Veli Kaya ise ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede ayakta tedavi edilen Kaya ile Cansu Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Cinayet şüphelisini gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor

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#Adana#Cinayet#Polis

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