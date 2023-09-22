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Kadıköy'de trafik cezası yazılan taksici öfkeden çılgına döndü

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#İstanbul#Taksi#Trafik
Kadıköyde trafik cezası yazılan taksici öfkeden çılgına döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 13:15

İstanbul'da trafik denetiminde yayalara yol vermeyen sürücülere toplam toplam 9 bin 895 lira ceza yazıldı. Ceza yazıldıktan sonra aracını yumruklayarak tepki gösteren taksi şoförü Sebahattin Yaman ise, 'İsyan ediyorum. Parçalayacağım bu aracı' dedi.

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Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde drone da kullanıldı. Denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.

TOPLAM 9 BİN 895 TL CEZA KESİLDİ

Yayalara yol vermeyen 5 sürücüye kişi başı bin 979 lira olmak üzere toplamda 9 bin 895 lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden sürücüler drone görüntülerini izledikten sonra tutanağı imzaladı.

Kadıköyde trafik cezası yazılan taksici öfkeden çılgına döndü

"ELİM ,AYAĞIM TİTRİYOR ŞİMDİ İMZALIYAMIYORUM"

Denetimlerde ceza kesilen taksi şoförü Sebahattin Yaman, yaya geçtikten sonra yoluna devam etiğini söyleyerek yazılan cezaya itiraz etti. Polis ekipleri drone görüntülerinin olduğunu gidip bakabileceğini söyledi .Drone kayıtlarını izleyen Yaman şikayetçi haksız yere ceza yazıldığını söyleyerek şikayetçi olacağını söyledi. Yaman ceza tutanağını imzaladıığı sırada “İmzalıyamıyorum elim ayağım titriyor. Haksız yere ceza yazıyorsunuz. 16 sene Rusya'da çalışıp bu aracı aldım. İsyan ediyorum. Parçalayacağım bu aracı" diyerek aracı yumrukladı. (DHA)

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#İstanbul#Taksi#Trafik

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