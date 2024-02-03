Kadıköy’de taksi ücretini ödemeyen yolcu, taksiciye tekmeler savurdu

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Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, ticari taksiye binen bir yolcu, gideceği yere varınca taksi ücretini ödemeden indi. Taksici Ahmet Hakan Dinçer yolcuyla tartışma yaşayıp ücreti almak istese de başarılı olamadı.

Bunun üzerine Dinçer cep telefonunu çıkararak ücreti ödemeyen yolcuyu görüntülemeye başladı. Dinçer, "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" diyerek tepki gösterdi. Yolcu ise “Telefonu kapat sil, ödeyeceğim’ diyerek Dinçer’e tekmeler savurdu.

O anlar taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.