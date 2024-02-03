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Kadıköy’de taksi ücretini ödemeyen yolcu, taksiciye tekmeler savurdu

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#Kadıköy#Taksi#Yolcu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 12:03

İstanbul Kadıköy’de kullandığı ticari taksinin ücretini ödemeyen yolcu ile taksici arasında tartışma çıktı. Ücreti ödemeyen yolcu kendisini cep telefonu ile kayda alan taksiciye tekmeler savurarak ‘onu sil, ödeyeceğim’ dedi. O anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kadıköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre, ticari taksiye binen bir yolcu, gideceği yere varınca taksi ücretini ödemeden indi. Taksici Ahmet Hakan Dinçer yolcuyla tartışma yaşayıp ücreti almak istese de başarılı olamadı.

Bunun üzerine Dinçer cep telefonunu çıkararak ücreti ödemeyen yolcuyu görüntülemeye başladı. Dinçer, "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" diyerek tepki gösterdi. Yolcu ise “Telefonu kapat sil, ödeyeceğim’ diyerek Dinçer’e tekmeler savurdu.

O anlar taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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#Kadıköy#Taksi#Yolcu

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