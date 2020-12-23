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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 23.12.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Kadıköy'de polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesi

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Kadıköy'de polisten kadınlara "KADES" bilgilendirmesi
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TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy'de kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

Kadıköyde polisten kadınlara KADES bilgilendirmesi
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadın Destek" yazılı el broşürlerinin okunarak bilgi edinilmesini isteyen görevli polisler, ayrıca sözlü olarak da   şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler, şiddete maruz kalan nerelere başvurabilir ve şiddete maruz kalındığında yararlanılabilecek haklarla ilgili anlatım yaptı. "KADES" uygulamasının kolaylıkla indirilebileceği ad, soyad, TC  kimlik no, doğum yılı ve telefon numarası ile uygulamaya giriş yapılabildiği, acil bir durum ile karşı karşıya kalındığında konum bilgisi açıldıktan sonra uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceği anlatıldı.

Bilgilendirme broşüründen alan Nuray Çalışkan “ Uyarıları için polis memurlarına teşekkür ederim. Gayet başarılı bir uygulama. İlk fırsatta indireceğim uygulamayı da. Umarım kullanma zorunda kalmam" diye konuştu.

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