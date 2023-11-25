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Kadıköy-Beşiktaş vapurunda panik anları: Yolcu denize düştü

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#İstanbul#Vapur#Kıyı Emniyeti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 10:28

İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, dün saat 17.20 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

 

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#İstanbul#Vapur#Kıyı Emniyeti

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