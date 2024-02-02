KADES’ten yardım isteyip polisi vurdu

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İzmir’de ilk eşinden 4 çocuğu bulunan ve ikinci evliliğinde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Büşra Karademir, ayrılmak için boşanma davası açtı. Cuma günü boşanma davası görülecek olan Karademir, iddiaya göre eşinin önceki gece 23.00 sıralarında evine gelip kendisine tepki göstermesi üzerine ‘KADES’ uygulamasından yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, Büşra Karademir’i alarak Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürdü. Burada ifadesi alınan Karademir, eşinden şikâyetçi olmadı.

EVİNE GÖTÜRDÜLER

Büşra Karademir emniyetteki işlemlerinin ardından ulaşım sorunu yaşayacağı gerekçesiyle polis ekiplerinden yardım istedi. Polis otosuna bindirilen Karademir oturduğu adrese götürüldü. İddiaya göre Karademir araçtan indiği sırada kendisini bırakan polisten apartmanı kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine polis memuru S.A. (50), Karademir’e eşlik ederek apartmanın 1’inci katındaki dairesine kadar götürdü. Büşra Karademir, kapı girişinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı polis memuru S.A.’nın beylik tabancasını aldı. Ardından ateş ederek S.A.’yı belinden vurdu. Yaralanan polis memuru apartman dışına çıkmaya çalışırken, Karademir ise evine girdi. Olaydan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ‘Polis vuruldu’ ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, polis memuru S.A.’yı yaralı halde buldu. S.A., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen S.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VİDEOYA ALMIŞ

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Polis memuru S.A.’yı vurduktan sonra evine giren Büşra Karademir’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Karademir yaptığı paylaşımda, polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu söyledi. Ayrıca, Karademir’in paylaşımlarında emniyete götürülerken polis memurlarını çektiği ve emniyette ifade verirken de kaydettiği görüntüleri yayımladığı görüldü. Büşra Karademir, açıklamalarında bir süredir antidepresan ilaçları kullandığını da yazdı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Büşra Karademir tutuklanarak cezaevine gönderildi.