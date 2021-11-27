KADES ihbarlarına jet gibi müdahale

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Bu yıl yaklaşık 1000 personel yetiştiren okulda, Astsubay Üstçavuş Gül Torca tek kadın eğitmen olarak görev yapıyor. Son yıllarda, şiddetle mücadelede kadın jandarma personeline ihtiyaç duyulduğunu belirten Torca, "Bu anlamda daha hızlı bir müdahale için motosikletli kadın personelin yetiştirilmesine özen gösteriyoruz" dedi.

KADIN TİMLER GİDİYOR

Torca, KADES ihbarlarına kadın jandarmaların motosikletle müdahale edeceğini söyledi: "Kursumuz hâkimiyet, teori eğitimi ve gözlemli yol sürüşü olmak üzere 3 aşamalı olarak gerçekleşiyor. Araçlı timlere kıyasla motorlu timlerimiz suça daha seri müdahale edebiliyor, bu da işimizi kolaylaştırıyor. Görev sahamız kırsal alanlar. Buralardan da İçişleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan KADES uygulaması üzerinden ihbarlar geliyor. Biz de zor durumdaki kadınlarımızın kendini daha rahat ifade edebilmeleri için kadın timlerimizle müdahale ediyoruz. Motosikletli kadın personelimiz bu anlamda büyük önem taşıyor."

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HEDEF 2000 PERSONEL

Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanı Albay Ercan Yiğit, motosikletli timlerin jandarma teşkilatı için önemine değinerek, en iyisi için çalıştıklarını söyledi: “Okulumuzda 2021 yılı içerisinde 7 ayrı kurs açtık. Binden fazla arkadaşımızı yetiştirdik. 2022 yılı hedeflerimizde de kurs sayımızı 11'e, yetiştireceğimiz personel sayımızı da 2 binin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Biz Jandarma Genel Komutanlığı olarak yurt sathının yüzde 90'ında görev yapıyoruz.”

İLK VE TEK

Jandarmada eğitim veren ilk ve tek kadın motosiklet eğitmeni olduğunu söyleyen Astsubay Üstçavuş Gül Torca, “Küçüklüğümden beri motosiklet kullanmaya merakım vardı. Mesleğe başladıktan sonra araştırdım ve böyle bir fırsat olduğunu görünce de eğitimlere dahil oldum” dedi.