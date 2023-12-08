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KADES hayatını kurtardı

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#KADES#İzmir#Polis
KADES hayatını kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2023 07:00

Ayrıldığı sevgilisi G.U. ve 2 arkadaşı tarafından kaçırılıp Manisa’ya götürülen A.D.,  Kadın Destek Uygulaması’ndan (KADES) yardım isteyince polis ekiplerince tespit edilip kurtarıldı. 

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İzmir’de bir firmada üst düzey yönetici olan A.D. (35) adlı kadın, gönül ilişkisi yaşadığı servis şoförü G.U.’nun (38) takıntılı ve hasta bir ruh haline sahip olduğunu ileri sürüp ayrıldı. Baskı gören A.D., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. A.D.’nin şikâyeti üzerine koruma kararı çıkarıldı. Ancak koruma kararına rağmen G.U., A.D.’nin peşini bırakmadı.

‘POLİS ÇAĞIRMAYALIM’

G.U., arkadaşları G.B. (28) ve R.K. (30) ile A.D.’yi kaçırmak için plan yaptı. Evine doğru giden A.D.’nin otomobiline, 31 Ekim gecesi G.U. ile arkadaşı R.K.’nin de içinde bulunduğu G.B.’nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Aracından inen G.B., bir süre otomobilinde bekleyen A.D.’nin yanına gelip “Polis çağırmayalım abla, alkollüyüm, aramızda halledelim” dedi. Bunun üzerine A.D., otomobilini sitenin önüne çekip aracından indi. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi Metin Eroğlu de yardımcı olmak için ikilinin yanına geldi. A.D. ile G.B.’nin konuştuğu sırada, G.U. ile R.K. araçtan indi. G.U. ile beraberindekiler, A.D.’yi zorla kendi araçlarına bindirerek kaçırmak istedi. Direnen A.D., sol baldırı ve sağ diz üzerinden bıçaklanarak araca bindirildi. 3 kişi, kendilerine müdahale etmek isteyen Metin Eroğlu’nu da omzundan bıçakladıktan sonra araçlarına binerek A.D. ile uzaklaştı.

TUTUKLANDILAR

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Kaçırdıkları A.D.’nin ağzını bağırmaması için elleriyle kapatan 3 kişi, kadını önce Foça’ya ardından Aliağa’ya götürdü. Bu sırada kendilerine saklanacak yer arayıp tanıdıkları ile telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen 3 kişi, daha sonra Manisa Akhisar’a geçti. A.D., şüphelilerin bir anlık boşluğundan faydalanıp telefondaki KADES uygulamasına basıp yardım istedi. KADES sayesinde konumu belirlenen A.D.’yi kurtarmak için polis bölgede önlem aldı. Şüpheliler, kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerinin ihtarına uymadı. Polis, kaçan şüphelilerin peşine düşüp yakaladı. A.D. kurtarılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. A.D. ile Eroğlu, tedavilerinin ardından aynı gün taburcu oldu.

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#KADES#İzmir#Polis

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