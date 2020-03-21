‘Kaderimde ne varsa o gelir başıma’ tavrı yakışmaz

hÜkümetin ve Diyanet’in kararına karşın kuralın delindiği istisnai birkaç olay üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni uyarılarda bulundu. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii’nde toplanan bir grup öğlen namazını toplu kılmakta ısrar etmiş ve uyarıda bulunan imamın üzerine yürümüştü. Cuma mesajında bu tartışmalara gönderme yapan Erbaş, şu uyarılarda bulundu:

BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİ

“Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Toplumun huzur ve güven içerisinde yaşamasını hedefleyen İslam’ın temel ilkelerinden biri de insan hayatını korumaktır. Bu ilke gereği, insanın canına halel getirecek davranışlarda bulunmak, dinimizce büyük günahlardan biri sayılmıştır. Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi, diğer insanların sağlığını da tehlikeye atmama sorumluluğu vardır. Bu sebeple, kişisel temizliğe ve çevre temizliğine özen göstermek, sağlıklı beslenmek, uyku ve ibadet düzenini dengeli biçimde ayarlamak her Müslüman’ın vazifesidir.

TABLO CİDDİ ‘KADER’ DENEMEZ

Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken koruyucu ve önleyici tedbirleri almak da bizzat Peygamber Efendimiz tarafından emredilmiştir. Bu virüse karşı bir ilaç da geliştirilebilmiş değildir. Bu ciddi tablo karşısında şu anda her birimizin yapması gereken şey, musibetler karşısında mümince duruşun üç temel ilkesini hayata geçirmektir. Bu ilkeler tedbir, tevekkül ve duadır. Öncelikle hepimiz yetkili mercilerin ve Sağlık Bakanlığımızın uyarılarına harfiyen uyarak tedbiri

elden bırakmamakla yükümlüyüz. ‘Bana bir şey olmaz! Kaderimde ne varsa o gelir başıma’ gibi tedbiri terk eden ve imtihan karşısında sorumluluk üstlenmeyen tavırlar mümine yakışmaz. Çünkü mesele bireysel olmanın

ötesinde toplumsaldır ve özellikle yaşlılarımıza, kronik hastalığı olan kardeşlerimize karşı çok daha duyarlı olmak hepimizin görevidir.

KUL HAKKI İHLALİ

Peygamberimizin salgın hastalık konusundaki açık beyanları ve uygulamaları, ashab-ı kiramın ve İslam tarihi boyunca Müslümanların hareket tarzları doğrultusunda böyle bir karar aldık. Toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Zira musibetlerin meydana gelmesinde kimi zaman insanların da kusurları olduğunu yüce Allah bizlere bildirmektedir. Fitneden, asılsız ve korku yayan haberlerden uzak duracağız.”

CAMİLERİN KAPISINA UYARI YAZISI



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı genelge nedeniyle dün Ankara’da da cuma namazı saatinde camilerin kapıları kilitlendi. Dün namaz vaktinde Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii’nin avlusu boş kaldı. Kocatepe’nin kapısına, “Değerli cemaatimizin dikkatine: Salgın hastalık sebebiyle cuma namazı kılınmayacaktır. Camimiz kapalıdır” yazısı asıldı. Hacı Bayram Veli Camii’nin kapısındaki yazıda ise “Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından koronavirüs yayılmasını önlemek amacıyla cuma ve beş vakit namaz olmak üzere cemaatle namaz kılmaya ara verilmiştir. Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterlidir. Ezan-ı Muhammediye okunduktan sonra namazlarınızı ferdi olarak kılabilirsiniz. Camilerimiz ibadete açıktır. Camilerde dezenfekte işleri yapılmaktadır. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz” denildi. Başkentteki camilerin çevresinde dün gün boyunca güvenlik kuvvetleri önlem aldı. Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

POLİS ÖNLEMİ



KORONAVİRÜSÜN yayılmasını önlemek amacıyla cuma namazlarında camilerin kapalı olması kararı uygulamaya geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesinin yayınlanmasının ardından ilk cuma gününde camilerin kapıları kapandı. İstanbul’da cuma namazlarının en yoğun olduğu Fatih Camii’nde sıkı önlemler alındı. Caminin ana giriş kapıları ve iç avlu kapıları kapatıldı. Kapıların üzerine ise “Koronavirüs salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığımız genelgesiyle camilerde en yoğun gün olan cuma günü camiler kapalı olacaktır. Cuma namazı yerine evlerimiz veya işyerimizde öğle namazını eda edelim. Ayrıca Miraç Kandili günü ikindi namazından itibaren camiler kapalı olacaktır. Yapılan bu uygulamalar bizim sağlığımız içindir. Lütfen dikkate alalım” yazıları asıldı. Fatih Camisi’nde öğlen saat 12.00’den itibaren polis ekipleri de önlem aldı. Namaz saatinin yaklaşması ile polis ekipleri cami dış avlu kapılarında nöbet tuttu.

ERMENİ CEMAATİNİN AYİNLERİ İPTAL



KAYSERİ’de, Anadolu’nun en eski Ermeni kilisesi olan Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ndeki ‘Miçing Ayini’, Türkiye Ermenileri Patrikliği’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı karar ile iptal edildi. Patriklik tarafından yayımlanan 9 maddelik karar dizisine göre, Türkiye’deki tüm kiliselerde her çeşit toplantı ve faaliyet ikinci bir emre kadar askıya alındı. (Selma KARA / DHA)