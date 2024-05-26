Kader’i öldürüp taziyeye gitmiş! Bilezikleri için katledildi

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Samsun Atakum’da telefonla eşi Kader Yıldırım’a (39) ulaşamayan Fatih Yıldırım (41), önceki akşam, oturduğu sitenin 13’üncü katında bulunan evine gitti. Komşusundan tornavida alıp yangın merdivenlerindeki kapıyı açarak içeri giren Fatih Yıldırım, 2 çocuk annesi eşini kanlar içerisinde buldu. Fatih Yıldırım’ın ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olan Kader Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatih Yıldırım ifadesi için emniyete götürüldü. Fatih Yıldırım, eşinin kolundaki bileziklerin de çalındığını söyledi. Kader Yıldırım’a yapılan ilk otopside ise vücudunda 39 kesi tespit edildi. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Kader Yıldırım’ı, eşinin halasının oğlu Mehmet Işık’ın (32) öldürdüğünü tespit etti.

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TAZİYE EVİNDE GÖZALTI

Aynı apartmanın 3’üncü katında oturan Işık, polis ekipleri tarafından taziye evinde gözaltına alındı. Yıldırım’ın bilezikleri de ele geçirildi.

Işık ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, Kader Yıldırım’ı kolundaki bilezikleri alıp borcu ödemek için öldürdüğünü itiraf etti. Su tesisatçısı olan Işık, cinayeti boru kesme makasıyla işlediğini, ardından da suç aletini sitenin yakınındaki Kürtün Deresi’ne fırlattığını anlattı. Cinayet aleti makasa ulaşılamadı. Işık, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.