Kadere çalım

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Ağrı’da 6 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, “Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin” sloganıyla kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nda 14-18 yaş aralığında 20 kız futbolcusu bulunuyor. Kulüp bünyesinde ise şu ana kadar 100’den fazla futbolcu yetişti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün de desteğiyle hedeflerine ilerleyen kadın futbol takımı, mücadele ettiği TFF 3’üncü Lig N Grubu’ndaki 5 maçın sonunda, aldığı 4 galibiyet ve bir beraberlikle namağlup lider konumda. Grubunda lider olan takım, önce 2’nci Lig’i ardından Süper Lig’i hedefliyor.

‘BÖLGEYE ÖRNEK OLDU’

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine karşı gösterdikleri mücadelede, futbol ve diğer spor branşlarının etkisinin önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, “Kızlarımız bu proje ile yaklaşık 5 yıldır aynı takımda mücadele ediyorlar. Kızlarımızın erken yaşta evlendirilmesine karşı bu Ağrı’da bir başlangıçtır. Örnek bir projedir. Futbol ve bütün branşlarda da olduğu gibi bizim bütün branşlarda 26-27 yaşına gelmiş ve evlenmemiş, spora aşkla, meşakkatle sarılan kızlarımız var. İnşallah bunu tabana yayıp bölgemizdeki bu erken evliliği önlemek noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Birçok ilçeye, il merkezine bu proje örnek oldu. İnşallah bu bütün halkımıza örnek olur. Genç yaşta, çocuk yaşta evliliğin önüne geçeriz” dedi.

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'HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIM'

Futbolculardan Merve Akkurt ile Ayça Taşdemir hedeflerinin milli takım olduğunu söyledi. Kadın futbol takımı ile hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Ayça Taşdemir, “17 yaşındayım. Küçüklüğümden beri futbola ilgim vardı. Ama kızların futbol oynaması olumlu karşılanmıyordu. Bu nedenle oynayamadım. Ancak burada kızlar top oynamaz inancını kırıyoruz. İleride hedefim milli takıma seçilmek. Buradan kızlara sesleniyorum: Sporu sevin, futbolu daha çok sevin” dedi. Ayça’nın annesi Zinnet Taşdemir, “Erken evliliğe karşıyız. Önceden kızların futbol oynamasına karşı duruluyordu ama şu anda bu durum ortadan kalkıyor. Kızımın bir kadın olarak her yerde bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

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'4 YILDA TABUYU YIKTIK'

Kadın futbol takımını yaklaşık 4 yıldır çalıştıran teknik direktör Halit Çelen de şunları söyledi: “Grubumuzda namağlup lideriz. Önümüzdeki maçlarımızı da kazanmayı hedefliyoruz. Hedefimiz gelecek sezon 2’nci Lig’de mücadele edip ardından Süper Lig’e çıkmak. Biz bu takımda buradaki genç kızlarımızla maçlara çıkıyoruz. Bu yola, kızlarımızın gelinlik yerine forma giymeleri isteği ile çıktık. Biz 4 yılda burada bir tabuyu yıktık. Artık futbol erkek branşı değil. Kızlarımız da aynı şekilde oynayabiliyorlar.”