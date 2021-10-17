KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar: Milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız

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Bilişim Vadisi'nde düzenlenen KADEM İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde konuşan Gümrükçüoğlu, 2015 yılında yani bu yola ilk çıktıklarında toplumun büyük bölümünün "inovasyon" kelimesine dahi yabancı olduğunu dile getirerek, inovatif fikirlerini hayata geçirme hayali kuran kadınlara ulaşmak için büyük çaba sarf etmek gerektiğini, geçen 6 yılda çok yol katettiklerini söyledi.



Gerçekleştirdikleri her kamp döneminin onlarca kadının hayaline ulaşmasına vesile olduğunu ve çok sayıda girişimci kadına cesaret ve ilham verdiğini ifade eden Gümrükçüoğlu, kadınların da teknolojide fikir ve söz sahibi olabileceğini bildirdi.



Bu hafta projelerinin 6. kamp dönemini gerçekleştirdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:



"Pazartesi günü mütevazı bir açılışla başlayan kampımız süresince, şu anda aramızda bulunan 30 kadın, birbirinden değerli mentorlardan dersler ve girişimcilik tüyoları aldı. Onlara hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda ihtiyaç duyacakları tüm konularda rehberlik etmeye çalıştık. Bu yılki sloganımız, 'Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir' idi. Kulağa fazla iddialı gelebilir ancak kadınların bilime katkılarının tarihte ne kadar önemli değişimlere yol açtığını biliyoruz. Ve bu değişimlerin her yıl bizim aracılığımızla tekrarlandığını da çok net şekilde görüyoruz. Görmekle de yetinmeyip onları görünür kılmaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki kadınlar, desteklendikleri ve imkan sağlandığı takdirde pek çok alanda verimli ve topluma fayda sunan projeler ortaya koyabiliyorlar.



Bu sebeple her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, hem ekonominin güçlenmesi hem de toplumsal fayda üretilmesi anlamına geliyor."

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Gümrükçüoğlu, ne yazık ki tarih boyunca tüm coğrafyalarda kadınların yaptığı bilimsel çalışmaların çok azının kayda geçtiğine, çoğunun gölgede kaldığına ya da görmezden gelindiğine işaret ederek, oysa bilimin kadın ve erkeğe aynı mesafede duran, tarafsız ve cinsiyetten bağımsız bir alan olduğunu vurguladı.Bu nedenle insanlığın bilimsel mecrada yelpazeyi ne kadar geniş tutarsa o kadar zenginliğe ulaşacağını ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:"Düşünce zenginliği de şüphesiz çeşitlilikten doğar. Kadınların kendilerine has bakış açılarının, her projede nasıl farklılık yarattığına tekrar tekrar şahit olduk. İşte bu sebeple diğer alanlar kadar, bilim ve teknolojide kadınların temsili çok önemli. Ve bugün kadınlar, bilim için çalışmaya, üretmeye, isimlerini tarihe yazdırmaya eskisinden çok daha büyük azimle devam ediyorlar. Ülkemizde başarılı kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artıyor. Girişimci kadınların ürettikleri projeler, hayata yenilik, ülke ekonomisine katkı sağlarken tüm kadınlar için de ayrıca motivasyon kaynağı oluyor. Kadınların girişimcilik yeteneklerinin artırılmasını sağlayacak zemini hazırlayabilmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu proje tam da bu zemini sağlıyor.Bir başka ifadeyle, İnovasyonda Kadın Projesi, kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda dengeyi sağlama çabasının da somut bir örneği."

Gümrükçüoğlu, projenin hedef kitlesinin, bir fikri ve hayali olan ama bu düşüncesini gerçekleştirmek için yeterli imkanı henüz bulamamış tüm kadınlar olduğunu söyledi.



"Proje için konu sınırlamamız yok. E-ticaretten nano teknolojiye, gıda teknolojilerinden biyoplastiğe kadar aklınıza gelen her konuda kıymetli projeler geldi bugüne kadar." diyen Gümrükçüoğlu, şu bilgileri paylaştı:



"Girişimcilik Kampı'na katılmaya hak kazanan 30 kadın girişimci adayımız, finans, pazarlama ve iş hukuku gibi başlıkları da içeren girişimcilik dersleri aldı. Katılımcılarımız kamp sırasında ayrıca kendi başarı hikayelerini yazmış yatırımcılarla da bir araya gelme fırsatı yakaladı. Fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri, sektörde kendilerine nasıl yer bulacaklarıyla ilgili bilgiler edindiler. Çıktıkları yolun zorluklarını, başarının uzun denemeler sonunda gelebileceğini bir de tecrübe etmiş isimlerden dinlediler."

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"DIŞA BAĞIMLI KOMPLEKSLİ ZİHNİYET VARDI, HALA VAR"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi bu halka yeniden umut ve cesaret veren Milli Teknoloji Hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız." dedi.



Girişimcilerin, KADEM ailesi, paydaşlar ve eğitimcilerin desteğiyle yoğun ve bereketli kamp dönemi geçirdiğini ifade eden Bayraktar, bugün de finalistlerin başarısını kutlamak ve heyecanla beklenen o isimleri açıklamak üzere bir araya geldiklerini kaydetti.



Bayraktar, İnovasyonda Kadın Projesi'ni 2015'te hayata geçirirken ülkede kadın istihdamının artması, kadınların katma değeri yüksek ürünler üreterek çalışma hayatında fırsat eşitliğine ulaşması ve istihdama katılımda, ekonomide adaletin tesis edilmesi hedeflerinin olduğunu aktararak şunları söyledi:



"Bu 6 yıllık süreçte gördük ki artık kadınlar hem kadın girişimciliğinin yaygınlaşması hem de bu alandaki farkındalığın artması yolunda emin adımlarla yürüyorlar. Gördük ki kadınlarımız iş hayatında artık sadece çalışan olarak değil, girişimcilik cesaretleriyle, yetenek ve donanımlarıyla kendi fikirlerini teşebbüse dönüştürerek iş kuran, iş veren, önemli buluşlara imza atan ve ülke ekonomisine katkı değer ürünler üreten bireyler olarak yer alıyorlar. Kadınların algı ve empati gücü, zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyeti, yeniliğe açık, öğrenmeye talip olma özelliklerinin, girişimcilik ekosisteminde ne tür bir faydaya karşılık geldiğini, 6 yıldır finalistlerimizin projelerinde ve imza attıkları işlerde gördük. Bugün iş dünyasında fiziksel güç yerine fikirsel gücü destekleyen dönüşüm, inovasyonla değer kazanıyor ve artık kadınlarımız bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor."

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Pek çok alanda kendi teknolojisini üreten bir ülke olduklarını vurgulayan Bayraktar, "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi bu halka yeniden umut ve cesaret veren Milli Teknoloji Hamlesi var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız." dedi.Bayraktar, İnovasyonda Kadın Projesi'nin, inovatif fikirleri teşebbüse dönüştürme noktasında girişimcileri motive etmenin yanı sıra onlara sorumluluk yüklediğine de inandığını dile getirerek bu sorumluluğun yansımasının, Türkiye'nin ve hatta dünyanın geleceğini şekillendireceğini kaydetti. Bugüne kadar gösterilen azmi bundan sonra da artırarak devam ettireceklerine emin olduklarını dile getiren Bayraktar, "Önünüze çıkan engeller olacaktır, pes etmek yok. 'Başımıza icat çıkarma' diyenlere inat, bu vatanın, insanlığın yararına icatlar çıkarmaya devam." diye konuştu.

‘KADINLAR ÜRETİME VE EKONOMİK İSTİKRARA KATKI SAĞLIYOR’



Kadınların istihdama ulaşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Bakan Derya Yanık da "Kadınların eşit fırsatlara ulaşmasında en belirleyici etkenlerden biri hiç şüphesiz eğitim. Bizler geçtiğimiz 19 yıllık süreçte kadınların okur yazarlık oranının artması için çalışmalar yürüttük. Bu gayretin neticesinde 2020 yılında 6 yaşın üzerindeki kadınların okuryazarlık oranı yüzde 79'dan yüzde 95’e yükseldi. Kadınların eğitim imkanlarına erişimi arttıkça hem iş gücüne katılım oranları arttı, hem de karar alma mekanizmalarında daha çok yer almaya başladılar. Türkiye artık seri üretimin ötesinde, parlak projelerle, girişimcilik ve inovasyon alanında da rekabetlere alan açan bir ülke haline geldi. Bu süreçte kadınlar, iş gücüne katılımlarının ötesinde istihdam yaratma gücünü de elde etti. İşveren olarak kadınlar hem üretime, ekonomik istikrara katkı sağlıyor hem de kadınların istihdam edilmesine kapı aralıyor" diye konuştu.

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Teknolojik olanakların artması ile çalışma hayatında kadın ve erkek eşitliğinin daha fazla sağlandığını belirten Bakan Mustafa Varank ise "Sürdürülebilir bir kalkınma için kadınların iş hayatına katılımı konusunda çok daha net adımlar atmamız lazım. 2023 hedeflerimizden bir tanesi de kadınların iş hayatına katılım oranını yüzde 41'e çıkarmak. Elbette bu hedef sadece kadın istihdamını artırmak olarak yorumlanmamalı. Aslında kadınların karar mekanizmalarında, kilit pozisyonlarda daha fazla yer almalarını hedefliyoruz. Bunun için de ulaşabileceğimiz kadar çok kadın girişimcinin hayaline ortak olmak istiyoruz. Kadın girişimciler yalnızca 2020 yılında 43 milyon dolar girişim sermayesi yatırımı alarak 2019 yılındaki tutarı 7'ye katlamayı başardı. Girişimcilik sektöründe görece az görünen varlıklarına rağmen önemli başarılar elde ettiler. Girişimcilik sektöründe görece az görünen varlıklarına rağmen önemli başarılar elde ettiler. Bu da gösteriyor ki, bugün kadınların her alanda aktif olmadığı bir Türkiye geleceği hayal edilemez" ifadelerini kullandı.

FİNALE KALAN KADIN GİRİŞİMCİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI



Konuşmaların ardından KADEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen 6. İnovasyonda Kadın Projesi'nde 30 girişimci arasından finale kalan 5 kadın girişimcinin isimleri açıklandı.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu tarafından 5 kadın girişimciye kristal ödülleri takdim edildi.



İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı'nda Nisa Yeşilgül Mehmetcik, hipoksik tümörlerde aktifleşen ilaç etken maddelerinin geliştirilmesi konulu "Elpis Research", Burcu Sarıtaş "SeeBrighter", Özlem Ertekin "Tanı Teknolojilerinde Yüksek Hassasiyetli ve Hayvan Kullanımı Gerektirmeyen Afinite Moleküller", Nerve Cansu İşeri "Yeni Nesil CBD Yağının Üretimi" ve Yağmur Gömürlü "Biriktir" projeleriyle finale kalmaya hak kazanan girişimciler oldu.