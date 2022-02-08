Kaçkarlarda 'helikopter sesi çığı tetikliyor' tartışması

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Çamlıhemşin ilçesinde 400 dolayında yapının yer aldığı Yukarı Kavrun Yaylası, her yıl kış aylarında çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yöredekiler, karın erimesiyle yaz başında çıktıkları yaylada, Çagovit mevkisinden düşen çığ nedeniyle yıkılan ya da hasar alan evlerle karşılaşıyor. Kaçkar Dağları'nda yapılan kayak sporu heliski sırasında helikopterlerin ses titreşimlerinin çığı tetiklediğini öne süren yaylacılar, çığ bariyeriyle önlem alınması için kaymakamlığa başvurdu. Yaylacılar, ortalama 20 yılda bir tekrarlanan çığın son yıllarda 2-3 yılda bir yaşandığını belirtti.



'ÇIĞ OLACAK DİYE KORKUYORUZ'



Kavrun Yaylası Kültür Turizm ve Koruma Derneği Başkanı Tayfun Bekar, yaylada son yıllarda helikopterli kayak sporunun rağbet gördüğünü belirterek, "Yaylamızda her 15-20 senede çığ yaşanan bir mevkimiz var. Helikopterin titreşiminden ve kayakçıların o bölgede kayak yapmasından dolayı artık her yıl çığ gelmesine sebep oluyor. Biz ilgili yerlere, kaymakamlığa orada çığ bariyerinin yapılmasını istediğimize dair 6 mahalle muhtarı ve dernek başkanlığı olarak dilekçemizi verdik. Son 4-5 yılda 3-4 kere çığ geldi ve oradaki evleri, kafeteryaları yıktı. Helikopterler sürekli gidip geldiği için biz de çığ olacak diye korkuyoruz, endişeliyiz. Biz burada turizm faaliyetlerine karşı değiliz, hem yaylacılık kültürü yaşatılsın hem de turizm faaliyetleri yürütülsün ama kimse zarar görmesin istiyoruz" dedi.

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Yaylacı Halit Müftüoğlu da, "Yaylamız önceden de çığ bölgesiydi ama kayakçılar geldikten sonra her yıl çığ düşüyor. Yaylada evim var, çığdan zarar görüyorum. Bize de günah. Biz turizme karşı değiliz, turizm sektöründe çalışıyoruz. Kimse turizm faaliyetini yaparken kimseye zarar vermesin. Burada bir tek ben değil, komşularım da zarar görüyor. Çığ bariyeri yapılırsa orada bir problem kalmaz. Herkes rahat eder" diye konuştu.Selçuk Parlak ise, "Bu riskin en büyük problemlerinden biri olarak biz helikopterle kayak yapılması olduğunu düşünüyoruz. Biz spor yapılmasın demiyoruz, turizmi engellemek istemiyoruz, yalnız yaylaya dikkat edilsin istiyoruz. 2-3 yılda bir çığ düşüyor ve orada kadimden kalan evlerimiz yıkılıyor. Bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

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