Kaçıp evlenen hamile Besra'yı canice öldürmüşlerdi.. İki kardeş kıskıvrak yakalandı

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Şanlıurfa'da yaşayan Besra Kırmızı, ailesinin karşı çıktığı Hasan Kırmızı (24) ile 4 ay önce kaçıp, evlenerek Tarsus'a yerleşti. Görümcesiyle dün aile sağlığı merkezine giden Besra Kırmızı, dönüşte ağabeyi U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Besra Kırmızı,

hayatını kaybetti.

Besra Kırmızı'nın cenazesi, otopsinin ardından eşi ve onun ailesi tarafından teslim alınarak bu sabah Akbelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, U.B.'yi, saldırının ardından kardeşi Y.B.'nin kullandığı araç ile kaçtığını belirledi. Şüpheliler, saklandıkları adrese yapılan baskınla yakalandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.