Kaçak sigaralar topraktan çıktı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara sattığı belirlenen M.A.’nın evine ve iş yerine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülü çuval içinde 270 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan ekipler, M.A.’yı da gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.A.’nın, yakalanmamak için kaçak sigaraları toprağa gömdüğü ve isteyen olması durumunda parça parça çıkarıp, iş yerinde sattığı belirlendi.