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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Kaçak sigaralar topraktan çıktı

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Kaçak sigaralar topraktan çıktı
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KAHRAMANMARAŞ’ta, eve düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.’nın, yakalanmamak için sigaraları topraktan parça parça çıkarıp, sattığı belirlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı sigara sattığı belirlenen M.A.’nın evine ve iş yerine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülü çuval içinde 270 paket kaçak sigara bulundu. Sigaralara el koyan ekipler, M.A.’yı da gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.A.’nın, yakalanmamak için kaçak sigaraları toprağa gömdüğü ve isteyen olması durumunda parça parça çıkarıp, iş yerinde sattığı belirlendi.

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