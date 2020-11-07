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DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı

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Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı
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KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde polisin kaçak midye avlayanlara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphelilerin limana bırakıp kaçtığı tekne, battı. 3 şüpheli yakalanırken, operasyonda 250 çuval dolusu midye ele geçirildi.

Kaçak midye avcılarının bırakıp kaçtığı tekne battı
Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak midye avcıları için karadan ve denizden operasyon düzenledi. Deniz polisi, İzmit Körfezi’nde midye avlayanları fark edip, peşlerine düştü. Polis, teknede bulunanlardan motoru durdurmalarını istedi. Teknedekiler ise 'Ekmek davası, yaklaşmayın' diyerek tehditlerde bulundu. Dilovası’nda bulunan bir limana yanaşan şüpheliler karaya çıkarken, tekne ise battı.

Yapılan çalışma sonucu kıyıda kamyona yüklenen 250 çuval midye ele geçirildi. Tekneden karaya çıkan 2 kişi ile kamyon şoförü yakalandı. Şüphelilere, kaçak olarak midye çıkardığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

 

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