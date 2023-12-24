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Kaçak lüks araçlar ele geçirildi: Toplam değeri 187 milyon lira...

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#Gümrük Muhafaza#Ticaret Bakanlığı#Antalya
Kaçak lüks araçlar ele geçirildi: Toplam değeri 187 milyon lira...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 10:15

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yasalara aykırı olarak ülke içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yürütülen çalışmalarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği ortaya çıkarılan 15 adet lüks otomobili ele geçirdi. Araçların toplam 187 milyon lira değerinde olduğu belirlendi, 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı..

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara yönelik, kaçakçılıkla mücadele kapsamında inceleme başlatıldı.

Kaçak lüks araçlar ele geçirildi: Toplam değeri 187 milyon lira...

Çalışmalarda, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks araçları yurda sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

Kaçak lüks araçlar ele geçirildi: Toplam değeri 187 milyon lira...

Operasyon başlatan ekipler İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde oldukları belirlenen toplam 15 adet kaçak lüks otomobile el koydu. Lüks araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon TL olduğu anlaşıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

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Kaçak lüks araçlar ele geçirildi: Toplam değeri 187 milyon lira...

Kaçak lüks araçlar ele geçirildi: Toplam değeri 187 milyon lira...

Kaçak lüks araçlar ele geçirildi: Toplam değeri 187 milyon lira...

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#Gümrük Muhafaza#Ticaret Bakanlığı#Antalya

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