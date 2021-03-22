MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı
GeriGündem Kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR’in Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi’nde kaçak kazı yapmaya hazırlanan 2 şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi Karakaya Tepesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. U.Ç. ve E.E. adlı 2 şüpheli, ellerinde dedektör ile arazide arama yaparken gelen ekipleri fark etti. Ormanlık alana kaçan şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı. 2 dedektör, 2 altın arama çubuğu ve 2 el feneri ile çekiç, yan keski, stetoskop ve lazer işaretleyici ele geçirildi.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi