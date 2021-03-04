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Gündem
Fatih TURAN/KEŞAP (Giresun), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

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Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü

GİRESUN’un Keşap ilçesinde arazide kaçak kazı yaparak define arayan 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yolağzı köyünde köy tüzel kişiliğine ait arazide kaçak kazı yaparak define arandığı bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Operasyonda R.E., F.G., R.K., F.K., M.İ., ve F.İ., suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, define aramak için kullanılan malzemelerin yanı sıra teknolojik aletlere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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