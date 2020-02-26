Kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topallar köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kazı yapan C.A. ve H.P.'yi gözaltına aldı. Yanlarında 2 dedektör ve çeşitli cihazlar ele geçirilen şüphelilerin, otomobilinde yapılan aramada ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 gümüş sikke ile 41 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, ele geçirilen sikke ise Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.