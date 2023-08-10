Kaçak kazı yapan defineciler açtıkları kuyudan zehirlendi: 3 kişiden 1’i öldü

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Sabah saatlerinde Demirköy ilçesi Sivriler köyü yakınlarındaki ormanda, kaçak kazı yapanların açtıkları kuyuda zehirlendikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 1,5 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki kuyuda bulunan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrollerde E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. AFAD kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ekipleri bölgede gaz ölçümü yaptı.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.