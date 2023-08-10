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Kaçak kazı yapan defineciler açtıkları kuyudan zehirlendi: 3 kişiden 1’i öldü

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#Define#Kırklareli#Kaçak Kazı
Kaçak kazı yapan defineciler açtıkları kuyudan zehirlendi: 3 kişiden 1’i öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 15:32

Kırklareli'de, kaçak define aramak için açtıkları kuyuda gazdan zehirlenen 3 kişiden E.Ç. (38), hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

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Sabah saatlerinde Demirköy ilçesi Sivriler köyü yakınlarındaki ormanda, kaçak kazı yapanların açtıkları kuyuda zehirlendikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 1,5 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki kuyuda bulunan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrollerde E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. AFAD kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ekipleri bölgede gaz ölçümü yaptı.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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#Define#Kırklareli#Kaçak Kazı

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