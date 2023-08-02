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Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

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#Edirne#Kapıkule#Kaçak Köpek
Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 09:36

Türkiye’ye yurt dışından kaçak olarak getirilen ‘Pomeranian’ cinsi 22 köpeğe, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda el konuldu. Bir otomobilin ön koltuklarının altında gizlenmiş halde bulunan köpekler, HAYTAP gönüllülerince teslim alınıp Bursa’ya getirilerek, tedaviye alındı.

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Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda jandarmanın bir otomobilde yaptığı kontrolde kaçak yollarla yurt dışından getirilen ‘Pomeranian’ cinsi 22 köpeğe el konuldu. Otomobilin ön koltuklarının altına gizlenmiş halde bulunan köpekler, HAYTAP ve Ticaret Bakanlığı arasında gümrükte kaçak olarak yakalanan hayvanların ihalesiz olarak HAYTAP’a teslimi ile ilgili imzalanan protokol kapsamında HAYTAP’a verildi. HAYTAP gönüllülerince sahiplenilen köpekler, Bursa’ya getirildi.

Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

‘HEPSİ ÇOK CİDDİ SOLUNUM SIKINTISI ÇEKİYORDU’

Geldiklerinde stres ve korku durumları da olan köpeklerin sağlık durumlarıyla özel olarak ilgilendiklerini söyleyen Veteriner Hekim Rümeysa Üçgürz, “Havalar çok sıcak, hepimiz zaten bundan muzdaribiz. Sıcak çarpması dediğimiz, ısı çarpması durumu vardı geldiklerinde. Hepsi çok ciddi solunum sıkıntısı çekiyordu.

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Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

Bunun müdahalesini yaptık. Şu an genel durumları iyi. Toplu bir alandan geliyorlar, fakat çok ciddi bir enfeksiyon, ciddi bir durum görünmüyor. İlk geldiklerinde zaten hepsinin vücudunda çok ciddi pire yumurtası, hatta canlı pire bile gördük. Buna yönelik ilk önce aşılamalarını yapıyoruz. Daha sonra bu ufaklıklar, bebeklik aşılarıyla devam edecekler.

Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

Genel durumları, yeme, içme durumları gayet iyi. Fakat bu ufaklıklar şu an her ne kadar iyi görünse de toplu bir alandan ve bilmediğimiz koşullardan geldikleri için bir müddet karantina uygulaması altında kalacaklar. Genel durumları takip edilecek” dedi.

Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

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Pomeranian cinsi köpeklerin küçük ırk olduğunu ve evde bakımı en kolay köpekler arasında yer aldığını belirten Üçgürz, “Bütün aşıları, ilaçları, her şeyi bu ufaklıklara özel yapılıyor. Çok hassaslardır. Maksimum 2-3 kilo oluyorlar. Kendilerine has hastalıkları var, kendilerine has ilaçları var. Tam bir insan dostu ufaklıklar. Bakması, eğitimi kolaydır. Kedilerle çok iyi arkadaşlardır” diye konuştu.

Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

‘BUNLAR YAŞAYARAK GELENLER, BELKİ YOLLARDA ÖLENLER DE VAR’

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir de köpeklerin yedieminle kendilerine teslim edildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Jandarma kontrol noktasında yakalanan bu köpekler, Türkiye’ye kaçak yolla sokulması sebebiyle, HAYTAP’ın da Gümrük Bakanlığı ile olan protokolüne binaen yedieminle bize teslim edildi. Gelen hayvanların öncelikle sağlık kontrolleri veteriner hekimlerimiz tarafından sağlanarak, karantina altına alındı. Aslında burada tekrar değinmek istediğimiz şudur ki; bu işin perde arkası gerçekten çok üzücü.

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Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

Ne yazık ki bu hayvanlar çok kötü şartlarda üretilerek, çok kötü şartlarda ülkemize sokulmaya çalışılıyor. Özellikle hayvanlar geldiğinde arabanın ön koltuklarına saklanmış bir şekildeydi. Hepsi de solunum stresine girmiş bir şekilde bulundu. Bizler HAYTAP olarak, bu kirli ticaretim durması için elimizden geldiğince her çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz. Tabii ki üretimin durması için de öncelikle, en önemli noktalardan bir tanesi de insanlarımızın bilinçlenmesi çünkü insanlar ne kadar talep ederse, bu hayvanların ızdırabı daha fazla sürecek. Görünmeyen çok ama çok üzücü durumlar olabiliyor. Bunlar yaşayarak gelenler, belki de bir bu kadar da yollarda ölenler de var. Görmedik ama böyle olacağını tahmin edebiliyoruz. Ne olur hiçbir dostu satın almayın. Bir dost edinmek istiyorsanız ilçe belediyelerinize giderek ya da o ilde bulunan derneklerle iletişime geçerek, gönüllülerle iletişime geçerek, bence sahiplenin.”

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Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

‘ÜRETİMİ DURDURURSAK BU IZDIRAP BİTECEK’

Köpeklerin Balkan ülkelerinde üretilerek, satılmak üzere Türkiye’ye getirildiğini söyleyen Demir, “Edirne gümrükte, jandarma kontrol noktasında, hepsi ön koltuklara sıkıştırılmış halde, ön koltukların altında noktalar oluyor küçük, küçük. Oralara sıkıştırılıyorlar. Kontrol noktasında hayvanların sesi çıktıysa, o şekilde tespit edildiğini düşünüyoruz.

Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

Muhtemelen Balkan ülkelerinden gelmiştir ama çeşitli ülkelerden, çeşitli noktalardan, ülkemize kaçak yolla sokulmaya çalışılıyor. Bu konuda devlet kurumlarımız gerekli cezai işlemi uyguluyorlar ama tabii ne kadar bu üretimi durdurursak, bu hayvanların ızdırabı da o kadar bitecektir” ifadelerini kullandı. 

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Kaçak getirilen süs köpekleri otomobilin koltuklarının altında bulundu

 

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#Edirne#Kapıkule#Kaçak Köpek

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