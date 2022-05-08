Kaçak geçişlere karşı Mehmetçik nöbette

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Akar, hudut güvenliği konusunda yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen bazı kesimlerin gerçekleri görmemek ve duymamakta ısrar ettiğini vurguladı ve “Hudutların korunması milli bir meseledir. ‘Hudut namustur’ anlayışıyla gece-gündüz nöbette olan Mehmetçik görevini başarılı şekilde yapıyor. Yıl başından bugüne kadar hudutlarımızda 2 bin 65 kişi yakalandı, 132 bin 473 kişi engellendi. Hudutlarda birlik sayısı, altyapı, araç gereç, donanım bakımından Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri alındı” dedi.



