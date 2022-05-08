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Kaçak geçişlere karşı Mehmetçik nöbette

#Hulusi Akar#Hudut Güvenliği#Mehmetçik
Kaçak geçişlere karşı Mehmetçik nöbette

Mersin’de Akdeniz Bölge Komutanlığı Yeni Rıhtım ve İskele Açılış Töreni’ne katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yasadışı göçmenler ve hudut güvenliği konusunda dezenformasyonla farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

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Akar, hudut güvenliği konusunda yapılan tüm bilgilendirmelere rağmen bazı kesimlerin gerçekleri görmemek ve duymamakta ısrar ettiğini vurguladı ve “Hudutların korunması milli bir meseledir. ‘Hudut namustur’ anlayışıyla gece-gündüz nöbette olan Mehmetçik görevini başarılı şekilde yapıyor. Yıl başından bugüne kadar hudutlarımızda 2 bin 65 kişi yakalandı, 132 bin 473 kişi engellendi. Hudutlarda birlik sayısı, altyapı, araç gereç, donanım bakımından Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri alındı” dedi.

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#Hulusi Akar#Hudut Güvenliği#Mehmetçik

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