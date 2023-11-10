Kaçak botoks depolarına baskın

Haberin Devamı

İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan temin edilen botoks ilaçlarının iki depoda tutulduğu yönünde bilgi aldı. Alınan bilginin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada, yasadışı yollarla temin edildiği belirlenen ilaçların iki farklı depoda gizlendiği belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından geçen pazartesi günü iki depoya baskın düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, aramalarda, 15 bin 159 adet dolgu malzemesi ve işlem sırasında kullanılan malzemeler, 1407 adet tıbbi cihaz, 154 botoks ilacı ve 206 adet botoks cihazı ele geçti. Ele geçen malzemelerin 30 milyon TL değerinde olduğu belirtildi. Ele geçen ilaç ve malzemelerin kişisel bakım ve güzellik merkezlerinde kullanılmak üzere depolarda tutulduğu belirlendi. Başakşehir’deki iki depoda ele geçen dolgu ve botoks ilaçlarının Ortadoğu ülkelerinden getirildiği, soğuk zincirde tutulması gerekirken bunun yapılmadığı ve bu nedenle ilaçların bozulduğu belirlendi.