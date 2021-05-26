Kâbus sürüyor! Yalova’yı da salya kapladı

Marmara Denizi’nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Yalova’nın sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası, özellikle Çınarcık ilçesinde yat limanındaki teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Çınarcık’a bağlı Esenköy beldesi sahili ile balıkçı barınağı bölgesi de deniz salyası ile kaplandı. Balıkların da salya nedeniyle öldüğü görüldü. Önceki gün zirve yapan müsilaj, rüzgârın etkisiyle dün öğleden itibaren dağılmaya başladı.

BALIKÇILIĞI ETKİLİYOR

Yalova Üniversitesi’nden yapılan açıklamada müsilajın, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluştuğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Müsilaj, denizel sistemde sahte bir dip yapısı oluşturarak, özellikle balıkların hem beslenmesine hem üremesine hem de göçleri üzerine olumsuz etkileri olmaktadır. Müsilaj deniz çayırlarının üzerini, balıkların yuvalarını, yumurtaların üzerini örter. Dolayısıyla oksijen alışverişinde sıkıntı olabilir. Balıkçılığı çok yüksek oranda olumsuz etkilemektedir. Görüntü kirliliğine neden olarak estetik açıdan da sorunlar ortaya çıkarmaktadır.”

TEMASTAN KAÇININ

Açıklamada, müsilaj zehirli olmadığı için balık ve midyelerin yenilebileceği ancak bazı patojen bakteriler için çok uygun bir ortam olduğundan temastan kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuldu.

‘YAZLIKÇILAR GELEMİYOR’

Yıllardır Çınarcık’ta yaşamasına rağmen deniz salyasının ilk kez bu kadar etkili olduğunu gördüğünü belirten Ramazan Uğurlu, “Daha önce böyle bir şey görmedik. Esen poyraz buradaki deniz salyasını dağıttı. İnşallah böyle devam eder de yazlıkçılar gelir. Denize giremedikleri için yazlıkçılar gelemiyor. Balık da yok. Limanda balık kalmadı. Deniz salyası dağılırsa her şey normale dönecek” dedi.

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