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Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 17:06,Son Güncelleme:

Kablo hırsızlığı zanlısı suçüstü yakalandı

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Kablo hırsızlığı zanlısı suçüstü yakalandı
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MANİSA'nın Kula ilçesinde devriye görevi yürüten bekçiler, S.A.’yı (38) çaldığı 300 kilo kabloyla suçüstü yakaladı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, gece saat 01.00 sıralarında, jeopark alanı Divlit Yanardağı civarında devriye görevi yaptı. Bu sırada bekçiler, S.A. adlı zanlının bir şeyler yaktığını fark etti. Ateş yakılan bölgeye polis ekipleriyle birlikte giden bekçiler, çaldığı 300 kilo bakır kabloyu yakmaya çalışan S.A.'yı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan S.A., emniyete götürüldü. S.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan S.A.'nın yakarak eritmeye çalıştığı yaklaşık 300 kilogram bakır kabloya ise el konuldu.

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