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Kabine Toplantısı yarın! Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı

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#Kabine Toplantısı#Erdoğan#Eyt
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 12:52

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı’nda toplanıyor. Kamuda sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için yürütülen çalışma en kritik başlıklardan biri. Peki hangi sözleşmeliler kadroya alınacak. Toplamda kaç kişi var? İşte detaylar...

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Sözleşmeli memurlar ve taşeron işçiler kadro ile ilgili detayları büyük bir merakla araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin açıklamasında "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Taşerona kadroda son durum merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı ardından kadro açıklaması yapacağı bildirildi. Peki taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmeli memura kadro gelecek mi?

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran CNN Türk Muhabiri Melike Görür şu ifadeleri kullandı:

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

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“Çalışma hayatına yönelik 5 hedef belirlenmişti. O hedeflerden ilki 3600 ek göstergeydi. O aşamanın tamamlanmasının ardından sıra sözleşmeli personele kadro verilmesine geldi. Aslında uzun bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar devam ediyordu. Çalışmalar tamamlandı.

Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bakan Bilgin, ‘Sözleşmeli personelin çalışma saatlerini değiştirmeyi düşünüyoruz. Şu anda o çalışmamızı tamamladık, onları kadrolu hale getireceğiz’ demişti.

KADROYA GEÇECEKLERİN HAKLARI NE OLACAK?

Yarın da sözleşmeli personeller için kritik gün, Kabine toplantısında etraflıca değerlendirilecek. Peki kaç kişiyi kapsıyor? Yaklaşık 32 çeşit sözleşmeli tipi var. 600 bine yakın çalışanın kadroya geçirilmesi gündemde. Peki kadroya geçirilince ne gibi haklara kavuşacaklar? Sosyal ve mali haklarında değişiklik olacak.

Tayin ve görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi gibi başlıkların kadroyla gelmesi bekleniyor. Çalışmalar tamamlandı, yarın Kabine toplantısında ele alınacak. Ardından da Meclis Başkanlığı’na teklifin sunulması bekleniyor. Meclis gündemine gelmesiyle teklifin kabul edilmesinin ardından sözleşmeliye kadro verilecek. Sonrasında ise sıra EYT düzenlemesine gelecek.”

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#Kabine Toplantısı#Erdoğan#Eyt

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