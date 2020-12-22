Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni koronavirüs tedbirleri için gözler Kabine toplantısının tarihinde
Kabine toplantısı ne zaman sorusu, Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Yeni haftayla beraber, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısının tarihine gözler çevrildi. En son 14 Aralık'ta düzenlenen kritik toplantıda, koronavirüs önlemlerine yönelik yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtilmişti. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa da toplam 5 milyar lirayı bulan destek paketi sunulacağını açıklamıştı. İşte, Kabine toplantısıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, koronavirüs önlemleri kapsamında takip ediliyor. Türkiye gündemine ve koronavirüs salgınında yeni önlemlere dair önemli konuların masaya yatırıldığı Kabine toplantısında, yüz yüze eğitimin başlama tarihi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Ancak bu haftaki Kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 14 Aralık'ta gerçekleşmişti. Bu haftaki Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli olmadı.
Beştepe'de bir araya gelecek kabinenin önümüzdeki hafta yapılması ön görülüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON YAPTIĞI AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası salgınla mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu.
Erdoğan esnafa da toplam 5 milyar lirayı bulan destek paketi açıkladı. Üç ay 500-750 lira kira desteği yapılacak. Esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, kuaför gibi birçok kesimin faydalanacağını belirten Erdoğan’ın açıklamaları şöyle;
Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den, 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir.
Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı uygulama süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz.
Yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam ediyoruz.
Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi ile pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.
İşyeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.
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