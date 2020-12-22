Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni koronavirüs tedbirleri için gözler Kabine toplantısının tarihinde

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, koronavirüs önlemleri kapsamında takip ediliyor. Türkiye gündemine ve koronavirüs salgınında yeni önlemlere dair önemli konuların masaya yatırıldığı Kabine toplantısında, yüz yüze eğitimin başlama tarihi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Ancak bu haftaki Kabine toplantısının tarihi henüz belli olmadı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında en son 14 Aralık'ta gerçekleşmişti. Bu haftaki Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli olmadı.

Beştepe'de bir araya gelecek kabinenin önümüzdeki hafta yapılması ön görülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası salgınla mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu.

Erdoğan esnafa da toplam 5 milyar lirayı bulan destek paketi açıkladı. Üç ay 500-750 lira kira desteği yapılacak. Esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, kuaför gibi birçok kesimin faydalanacağını belirten Erdoğan’ın açıklamaları şöyle;

Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den, 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir.

Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı uygulama süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz.

Yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam ediyoruz.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi ile pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

İşyeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.