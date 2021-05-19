MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKabindeki genç kızları görüntülemişti... O sapık tutuklandı!
GeriGündem Kabindeki genç kızları görüntülemişti... O sapık tutuklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İbrahim LALELİ- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Kabindeki genç kızları görüntülemişti... O sapık tutuklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kabindeki genç kızları görüntülemişti... O sapık tutuklandı!

Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı kabin altından cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mustafa A. (38), mahkemece tutuklandı.

Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi. Genç kızların yanına gidip, tartıştığı şüphelinin kaçması üzerine sahildekiler de kovalamaya başladı.

Kabindeki genç kızları görüntülemişti... O sapık tutuklandı

Sahil bölümünden kaçarak, otopark kısmına gelen şüpheli, kendisini yakalayan gençler tarafından yere yatırıldı. İhbarla gelen polise teslim edilen şüphelinin, Mustafa A. olduğu belirlendi.

Cep telefonunda yapılan incelemede ise çok sayıda uygunsuz görüntü tespit edildi.

Gözaltına alınan Mustafa A., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalyada iğrenç olay Sahilde kabindeki genç kızları görüntüledi... Pişkin pişkin bize bakıyordu
Antalya'da iğrenç olay! Sahilde kabindeki genç kızları görüntüledi... 'Pişkin pişkin bize bakıyordu'

 

Sahildeki kabinde genç kızları görüntülerken yakalandı
daha fazla video için

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi