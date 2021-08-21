Kabil Havalimanı'nda Türk askerinden şefkat eli

Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'de ülkeden gitmek isteyenler, günlerdir Hamid Karzai Havalimanı çevresinde bir uçağa binme hayaliyle yaşıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, geceyi de burada geçirerek tahliye edilmeyi bekliyor.

Havalimanında görevli Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de hem ihtiyacı olanlara su ve yiyecek dağıtıyor hem de tahliye işlemleriyle ilgileniyor. Havalimanı çevresindeki karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya ve eşi Ali Musa Rahmani'den ayrı düştü.

Ali Musa uzun süre aradığı eşini bulamadı. Bebeğin eşyaları da annede kaldığından çaresizlik içinde bekleyen babaya, askeri hat içerisinden Türk askeri yardım elini uzattı. Baba ve bebeği güvenli bölgeye getiren Türk askeri, bebeğin altını temizledi, mama ile karnını doyurdu. Bebek daha sonra babasına teslim edildi.

Öte yandan dün de 100’ü aşkın Türk vatandaşı, TSK’nın C-130 tipi uçağıyla Pakistan’a götürüldü. Türk vatandaşları buradan THY’ye ait uçakla Türkiye’ye getirilecek.

ÇOCUĞU EZİLMEKTEN KURTARDILAR

Havalimanının kontrol noktalarında içeriye alınmak için bekleyen Afganlar, havalimanını çevreleyen yaklaşık 5 metrelik duvarları da aşmaya çalışıyor. Bu sırada yaşanan izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Havaalanı dışından askeri hat içinde kalan güvenli bölgeye girmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda ezilme tehlikesi yaşayan bir çocuk da Türk askeri ve özel harekât polislerinin yardımıyla kurtarıldı. Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı. Kurtarılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

SU VERİP SAKİNLEŞTİRDİLER

Pasaport ve evrak kontrollerini yapan askerler, tahliye için geldiği kontrol noktasında pasaportunu kaybettiğini fark ederek panik yaşayan kadını sakinleştirip su verdi.

HADİYA BEBEĞİ KORUDULAR

İzdihamda annesi kaybolan Hadiya bebeğe mama veren ve altını değiştiren Türk askerleri, daha sonra bebeği babaya teslim etti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara