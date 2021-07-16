MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKabataş-Bağcılar tramvay seferleri neden durdu? İşte gelen açıklama
GeriGündem Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri neden durdu? İşte gelen açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16.07.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri neden durdu? İşte gelen açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri neden durdu? İşte gelen açıklama

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan aksamanın ardından vatandaşlar seferlerin neden durduğunu merak ediyor... Yaşanan kazanın ardından açıklama yapıldı...

Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpıştı. Kazada tramvay yoluna girdiği belirtilen taksinin sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri neden durdu İşte gelen açıklama

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi