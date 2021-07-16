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Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri neden durdu? İşte gelen açıklama
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan aksamanın ardından vatandaşlar seferlerin neden durduğunu merak ediyor... Yaşanan kazanın ardından açıklama yapıldı...
Karaköy'de tramvay ile bir taksi çarpıştı. Kazada tramvay yoluna girdiği belirtilen taksinin sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri durdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.