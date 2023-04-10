Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden yapılmaya başlandı

Güncelleme Tarihi:

#Tramvay#Kabataş#Karaköy
Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferleri yeniden yapılmaya başlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 13:44

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın enkazı kaldırılırken, tramvay seferleri Kabataş-Bağcılar arasında yeniden yapılmaya başlandı.

Haberin Devamı

Beyoğlu Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk bina 5 gün önce çökmüştü. Olayın ardından tramvay seferleri de durdurulmuştu. Çöken binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatılmıştı. Görevli ekiplerce molozlar kepçeler yardımıyla kaldırılmış, enkaz tamamen temizlenmişti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tramvay seferleri de normale döndü.

Kemeraltı Caddesi hem araç hem de tramvay trafiğine yeniden açıldı. Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tramvay#Kabataş#Karaköy

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık
ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun?

#Bir Sorudan Fazlası