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Haber Giriş: 25.11.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Jüpon nedir?

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Jüpon nedir?
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Moda programlarıyla birlikte sık sık kullandığımız terimlerden biri de jüpon oldu. Jüpon modelleri ve varyasyonlarının kullanımı oldukça eski tarihlere uzanmaktadır. Çeşitli modacıların koleksiyonlarında jüpon modellerine yer veriliyor. Peki, jüpon nedir?

Jüpon bir etek veya bir elbisenin altına giyilen bir iç çamaşırı türüdür. Diğer birçok kıyafet ve iç giyim ürünü gibi Fransızcadan gelen jüpon, bir nevi astar ya da içlik görevi görür. 17. yüzyılın görkemli balolarında, ihtişamıyla herkesi büyüleyen hanımlar elbiseleriyle birlikte mutlaka jüpon kullanırdı. Çoğunlukla pamuk, ipek veya tülden yapılırlar.

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