Joker'in 45 günü

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Çenedere’deki ormanlık alanda geçen kasım ayında spor yapan bir kişi, vücudunun tamamı uyuz olan köpekle karşılaştı. Bu kişi, tedavi ettirmek amacıyla yakalamak istediği köpek kaçınca Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği’nden yardım istedi. Hayvan yakalama aparatı ile yakalanan köpek, veterinere götürüldü. Burada yaklaşık 45 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan köpeğe veterineri tarafından 'Joker´ adı verildi.

Joker’i ilk bulduklarında ölmek üzere olduğunu belirten Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, şunları söyledi: “Joker o kadar çok korkmuştu ki yakalamamız bile 2 gün sürdü. Zorlu uğraşlar sonucunda yakalandı ve veterinere götürdük. Yaklaşık 45 gün tedavisi sürdü.

‘AĞAÇ KABUĞU GİBİYDİ’

Yoğun bir uyuz hastalığına yakalanmıştı; vücudunda hiç tüy kalmamış, kulaklarının da bir bölümü kesilmiş haldeydi. bu durumda olan pek çok can var ve maalesef uzun soluklu tedavilere ihtiyaçları var. Joker´i ilk bulduğumuzda bir ağaç kabuğu gibiydi, şimdi simsiyah tüyleri var ama hâlâ çok korkak. İnsanlara güvenmiyor. Şu an sabırla bize güvenmesini bekliyoruz. Joker´in klinikteki tedavisi bitti. Şu an geçici olarak bakım yaptığımız bir yerimiz var oraya aldım. Ama orada da kapasitemiz çok az, en fazla 5-6 hayvana bakabiliyoruz. Joker’in güvenini kazanacak, ona ömür boyu bakacak, asla terk etmeyecek bir yuva arıyoruz.”