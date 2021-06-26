'Jigololuk' vaadiyle 13 bin kişiye vurgun!

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İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine dolandırıcılık yapıldığı belirtilen iki ofisi bastı. Ofislerdeki 6’sı kadın 8 kişi gözaltına alındı. El konulan 8 dizüstü bilgisayar, 26 cep telefonu, 18 SIM kart ve hafıza kartları incelendi. İki ofisin de çağrı merkezi olarak kullanıldığı ve dolandırıcılığın internet üzerinden yapıldığı anlaşılınca soruşturmayı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.

‘ZENGİN BİR KADIN SİZİ BEĞENDİ’

Siber polisinin tespitlerine göre, dolandırıcılık ağı şöyle çalışıyordu: Çete ilk olarak kurdukları internet siteleri aracılığıyla jigololuktan para kazanmak isteyenleri ağına düşürdü. Her arayandan 500 lira kayıt parasının yanı sıra fiziksel özellikleri, iş ve hobileri öğrenildi. Bunlar rumuzlanarak internet sitesindeki ilanlarda yayınlandı. Sonra planın ikinci aşaması devreye girdi. Jigolo adayını arayan çete üyesi kadın, “İnternetteki profilinizi zengin bir kadın beğendi. Görüşmenin sağlanabilmesi için aracılık ücreti ödemeniz gerekiyor” dedi. Bu aşamada istenecek para bin ila 2 bin lira arasında değişti. Jigolo adayı parayı yatırdıktan sonra bir daha da kendisini arayıp soran olmadı.

13 BİN KİŞİ DOLANDIRILDI

Çetenin bilgisayarlarını inceleyen polisler, 13 bin kişinin kişisel bilgilerini buldu. Çetenin çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ancak bu kişilerin utandıkları için suç duyurusunda bulunamadıkları, şikâyetlerini farklı isimler kullanarak internet sitelerinde dile getirdikleri belirlendi.

ÇARPILANLAR ANLATIYOR

Çeteye jigolo olacağım diyerek paralarını kaptıranlar, internet sitelerinde şu şikâyetleri yazdı:

Serhat: ‘Jigolo olmak istiyor musun’ diyerek aradılar ve 3 bin 800 TL paramı aldılar utancımdan gidip şikâyetçi olamıyorum.

Devrim: Jigolo sitesine üye oldum, 6 aylık üyelik için 500 lira yatırdım. Ajanstan aradılar ‘Hanımefendi ajansa senin adına 5 bin TL yatırdı parayı alman için bin lira komisyon yatırman lazım’ dediler. Sonra 2 bin lira, 3 bin lira daha istediler. Farklı bahanelerle benden 4 bin 461 lira daha aldılar. Tekrar arayarak 6 bin lira daha istediler, ne olur bana yardım edin.

Selahattin: Jigolo sitesine başvuruda bulundum 400 TL istediler verdim. Üyelik için 1200 TL komisyon istiyorlar, sabahtan beri arıyorlar. Birçok insanla aynı durumdayım. ‘Ceza göndeririz’ diyorlar.

By İso: Jigolo sitesine kayıt oldum. Benden 400 lira üyelik işlemi için, 1000 TL ise hesabıma yatırılacak para için istediler. Eğer yatırmazsam evime ceza gelecek diye tehdit ettiler. Korktum yatırdım hâlâ para istiyorlar.

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