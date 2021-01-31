Jigolaya not

Balıkesir’de yapılan operasyonda ‘jigolo’ olma hayali kuranları dolandıran bir şebeke ortaya çıkarılmıştı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü 44 kişiyi gözaltına aldı. Son derece ‘profesyonel’ çalışan şebeke kiraladığı daireleri ‘çağrı merkezi’ gibi düzenliyor ve faaliyetlerini buralardan yürütüyordu. ‘Red Ajans’ adıyla internet üzerinden ilanlar veren şebeke, bu ilanlara kanan kurbanlarını buralardan ağa düşürüyordu. Polis şebekenin telefon görüşmelerinde kullandığı notları da buldu. Şebekenin kurbanlarını ne kadar basit bir şekilde kandırdığı bu notlardan anlaşılıyor.

‘HEMEN BAŞLAYIN!’

Tek sayfalık bir notta jigolo adayı arandığında neler söylenmesi gerektiği yazıyor. Nota göre adaya önce başvurusunun kabul edildiği söyleniyor. Ardından da ‘bulunduğu lokasyonda’ hemen bir görüşme olduğu belirtilerek “Görüşme için bugün müsait misiniz?” diye soruluyor. Adayların yüzde 99.9’unun cevabı da “Tabii, müsaitim” oluyor zaten. Ardından kurbana yapacağı işin ne kadar cazip olduğunu vurgulamak için ücret tarifesi veriliyor. “Yapacağınız 4 saatlik görüşmede 3 bin lira alacaksınız. Görüşme uzarsa ücret de artıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Yeme, içme konaklama bayana ait!” denilerek kurbanın şevki iyice artırılıyor. “Ödemeleriniz görüşmeden bir saat önce hesabınıza yatırılacak” denildiğinde ise kurbanlar tamamen ağa düşürülmüş oluyor.

‘SÖZLEŞMELİ İŞ’

Ajans jigoloları ‘sözleşmeli’ olarak işe alıyor. 3 aylık sözleşme için 320, 6 aylık sözleşme için de 520 lira talep ediyorlar. İnandırıcı olsun diye hesap numarası ve şahsi bilgiler de alınıyor. Kazanacakları paraya göre çok cüzi bir miktar olduğunu düşündükleri için adaylar hemen ödemeyi yapıp bir an önce işe başlamak istiyor. Parayı ödedikten sonra da bir daha kendilerini arayan numaraya ulaşamıyorlar. Kimi utancından kimi de ailesinden korktuğundan şikâyetçi olamıyor. Şebeke ise aynı yöntemi kullanarak dolandırıcılığa devam ediyor. Ta ki kurbanlardan biri cesaretini toplayıp polise gidene kadar...